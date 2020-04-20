Банк Испании прогнозирует сокращение экономики страны до 12,4%

Экономика Испании сократится от 6,8% до 12,4% в этом году в зависимости от того, как долго продлятся ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса, передает Reuters со ссылкой на заявление Банка Испании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Блокировки были впервые введены в стране в середине марта на восемь или двенадцать недель, поэтому испанский центробанк наметил различные экономические сценарии последствий введения блокировок.

Испанский центральный банк заявил, что испанская сторона понесет серьезные потери, как и ряд других стран, однако большая неопределенность до сих пор сохраняется.

В любом случае ожидается, что экономический рост начнется во второй половине года, что приведет к "значительному восстановлению" в 2021 году с прогнозируемым ростом от 5,5% до 8,5%.

Ранее сообщалось, что правительство Испании хочет продлить действие режима повышенной готовности в стране для борьбы с распространением коронавируса до 9 мая включительно, сообщил глава испанского правительства Педро Санчес в своем телеобращении к согражданам 18 апреля.

"На сегодняшний день невозможно отменить меры по изоляции", - заявил премьер.

При этом Санчес пообещал некоторое послабление для детей с 27 апреля, чтобы они могли выходить на улицу.