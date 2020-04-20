В Бельгии число заразившихся коронавирусом приближается к 40 тысячам

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 1478 и составляет 39 983 человека. Об этом сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки скончались 168 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей достигло 5828. В штабе подчеркнули, что, согласно принятой в Бельгии максимально полной и прозрачной системе регистрации данных по коронавирусу, в числе погибших значатся 103 скончавшихся в домах престарелых, из них только у 2,9% был ранее подтвержден коронавирус.

Больницы с 15 марта покинули 8895 выздоровевших пациентов (138 - за последние 24 часа). В настоящее время госпитализированы 4920 человек, в их числе 1071 пациент находится в палатах интенсивной терапии.

В Бельгии до 3 мая действует режим социальной изоляции. Закрыты школы, непродуктовые магазины и нежизненно важные компании и предприятия. Жителям не запрещено выходить на улицы, но рекомендовано ограничить передвижения неотложными делами, занятием спортом и недолгими прогулками семьей. С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власти разрабатывают план, который, по данным СМИ, будет включать настоятельную рекомендацию для населения о ношении защитных масок.