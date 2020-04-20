В России зарегистрировано 285 очагов заболевания коронавирусом

Самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тыс. жителей зафиксирован в Кемеровской области. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самый низкий показатель распространенности [коронавируса] на 100 тыс. жителей - это Кемеровская область", - сказала Голикова.

По ее словам, в России зарегистрировано 285 очагов заболевания коронавирусной инфекцией.

Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей составляет 32,1 человек, добавила она.

Голикова отметила, что распространение новой коронавирусной инфекции в настоящий момент в России носит местный характер.

"Сегодня, уже в настоящее время, распространение в стране заболевания носит характер местного и развитие заболевания по разным регионам страны имеет разное течение", - сказала она.

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в регионах России на 2-3 недели медленнее, чем в Москве и Подмосковье, сообщила Голикова.

"Мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально, поскольку другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели", - сообщила она.

Голикова отметила, что темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12% в этих регионах.