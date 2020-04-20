В Армении у прокурора выявлен коронавирус

У прокурора одного из управлений Генпрокуратуры Армении подтвержден коронавирус, в настоящее время он получает соответствующее лечение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

По ее словам, у прокурора не было температуры и серьезных симптомов. Круг контактировавших с ним установлен, члены семьи изолированы в специально предусмотренном месте. Контактировавшие с ним коллеги самоизолировались. Пока сведений о клинических симптомах у них нет.