В Иране начали открывать торговые центры, магазины и базары

В Иране с 20 апреля начали открывать междугородные автодороги, торговые центры, магазины и базары. Власти смягчили ограничения, веденные ранее из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Открылся также главный базар Тегерана - Большой базар. Однако центры и магазины работают только до 18:00. При этом власти понимают, что возобновление деловой активности может ускорить распространение коронавируса.

Между тем рестораны, спортзалы, мечети и другие общественные заведения по-прежнему закрыты, несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамазан. Президент Ирана Хасан Рухани заявил ранее, что власти могут открыть некоторые мечети и мавзолеи 4 мая.

В прошлую субботу в Иране возобновили работу правительственные организации после недели строгой изоляции, при этом треть сотрудников работает из дома. Власти Ирана отказывались вводить широкомасштабные ограничения, поскольку страна находится под санкциями США.

В Иране выявлено 82211 случаев заражения COVID-19, 5118 человек скончались, 57023 заболевших выздоровели. Количество случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно сокращается.