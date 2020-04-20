США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

США заявили о своей готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с журналистами отметил - Вашингтон готов предоставить Тегерану аппараты искусственной вентиляции легких. Естественно - на своих условиях.

Пандемия - не повод отказываться от акции протеста. Так решили активисты из Сан-Франциско. Взяли в руки громкоговоритель, плакаты и - для пущей зрелищности - три пакета, имитирующих мешки для умерших. Недовольны действующей властью и высокой смертностью от коронавируса. Требуют выпустить мигрантов из центров содержания, а преступников - из тюрем. Там, по мнению активистов, карантин соблюдать нереально. Часть этих мер власти США в жизнь воплотили - в штатах с самым высоким уровнем распространения вируса из-за решетки выпустили тысячи человек, но осужденных только за мелкие правонарушения. Президент и вовсе считает - у Соединенных Штатов мощности хватит, чтобы помочь не только себе, но и другим. Даже вечному противнику Ирану. Но только на своих условиях.

"Если Ирану нужна помощь в борьбе с коронавирусом, я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства. Без сомнений, мы были бы готовы помочь. Что должны делать они? Быть умнее и пойти на сделку", - заявляет президент США Дональд Трамп.

В Иране еще до такого выступления заметили - страна в аппаратах искусственной вентиляции легких не нуждается, а Вашингтону пора бы прекратить вмешиваться в дела других стран. Тем более что в Иране заразившихся COVID-19 в 9 раз меньше, чем в США. В Исламской Республике с 11 апреля разрешение на работу дали бизнесу с малыми рисками распространения вируса, с сегодняшнего дня возобновить свою деятельность могут и компании со средними рисками.

Речь, к примеру, о таком бизнесе, как магазины, расположенные под одной крышей (например, базары). Или магазины, расположенные близко друг к другу. Они могут возобновить свою деятельность при соблюдении всех протоколов минздрава. Но святые места и мечети, а также рестораны и иные места с большим скоплением людей будут оставаться закрытыми.

Разрешить работу некоторым представителям бизнеса с сегодняшнего дня решили и в Дании - здесь к своим обязанностям, к примеру, вернутся сотрудники салонов красоты и автошкол. На такие меры решили пойти после того, как уровень заболеваемости коронавирусом в стране стабилизировался, а инфекционисты дали благоприятный прогноз. Норвегия в понедельник откроет детские сады, а также разрешит путешествия граждан в загородные домики. В Польше с сегодняшнего дня можно отдыхать в лесах и парках, а в Чехии и вовсе подумывают об открытии границ. Но только для чешских предпринимателей, которым необходимо отправиться на переговоры с зарубежными партнерами. Особняком пока Швеция, которая официально карантин так и не ввела.

"Мы, конечно, соблюдаем дистанцию больше, чем обычно. Некоторые работают из дома. Стараемся избегать большого скопления народа. Чаще, чем раньше. Но не так сильно, как в остальных странах", - рассказывает житель Швеции Роберт Линд.

Власти Швеции, конечно, попросили граждан не собираться в количестве более 50 человек, но детские сады, рестораны, бары не закрыли. Надеются на выработку у населения коллективного иммунитета в мае. Впрочем, вирусологи из Каролинского института в Стокгольме заверяют - страна из-за отсутствия карантина оказалась на пороге катастрофы. И здесь коронавирус COVID-19 еще даст о себе знать.

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