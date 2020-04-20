Наиболее сложно ситуация с распространением коронавируса обстоит в азиатском регионе. В Индии COVID-19 обнаружили почти у 20 тысяч человек. В минувшие сутки там был установлен второй подряд рекорд роста числа заболевших.

Какие меры принимают власти для сдерживания пандемии?