https://news.day.az/world/1226025.html В Индии COVID-19 обнаружили почти у 20 тысяч человек - ВИДЕО
В Индии COVID-19 обнаружили почти у 20 тысяч человек - ВИДЕО
Наиболее сложно ситуация с распространением коронавируса обстоит в азиатском регионе. В Индии COVID-19 обнаружили почти у 20 тысяч человек. В минувшие сутки там был установлен второй подряд рекорд роста числа заболевших.
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