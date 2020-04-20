https://news.day.az/world/1226027.html Японцы добровольно закрыли бизнес на замок и сидят на карантине - ВИДЕО
Японцы добровольно закрыли бизнес на замок и сидят на карантине - ВИДЕО
Мировая экономика из-за пандемии коронавируса столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны. Такое мнение выразил министр иностранных дел Японии. Как повлияло распространение коронавируса а жизнь Страны Восходящего Солнца?
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