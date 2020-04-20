Японцы добровольно закрыли бизнес на замок и сидят на карантине

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны. Такое мнение выразил министр иностранных дел Японии. Как повлияло распространение коронавируса а жизнь Страны Восходящего Солнца?