https://news.day.az/world/1226028.html Скандал: Disney экономит на зарплатах и репутации - ВИДЕО
Скандал: Disney экономит на зарплатах и репутации - ВИДЕО
Мировой лидер индустрии развлечений Disney является одним из крупных получателей государственной поддержки, однако в кризисной ситуации изыскивать средства начал с самых "низов", отказываясь пересматривать выплаты топ-менеджмента.
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