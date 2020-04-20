Скандал: Disney экономит на зарплатах и репутации

Мировой лидер индустрии развлечений Disney является одним из крупных получателей государственной поддержки, однако в кризисной ситуации изыскивать средства начал с самых "низов", отказываясь пересматривать выплаты топ-менеджмента.