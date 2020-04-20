В Китае возможна вторая вспышка коронавируса из-за зараженных в России

В Китае увидели угрозу из-за зараженных в России коронавирусом. Это может привести к повторной вспышке эпидемии.

Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Экономические новости.

Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, Ван Юнкан рассказал, что самой большой задачей для Китая стало предотвращение повторной вспышки заболевания. В стране зафиксировано 1583 новых случая заражения людей, прибывших из-за границы.

Газета отмечает, что китайские граждане, прибывшие из России, могут стать источниками повторного распространения инфекции. На это указал и посол страны в России Чжан Ханьхуэй. Он раскритиковал китайцев, которые уходят от ответственности и привозят коронавирус на родину.