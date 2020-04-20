В Португалии за последние сутки от коронавируса умер 21 человек

Медики Португалии за сутки выявили 657 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 20 863. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 20 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 735 (21 человек за сутки). Число выздоровевших не изменилось и остановилось на отметке 610.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 12 543 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 424 человека.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.