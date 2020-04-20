https://news.day.az/world/1226074.html В Армении 10 сотрудников полиции заразились коронавирусом
В Армении 10 сотрудников полиции заразились коронавирусом
Стало известно число зараженных коронавирусом сотрудников полиции в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян сообщил, что у 10 сотрудников полиции обнаружен коронавирус.
Он отметил, что пять полицейских вылечились. Напомним, в Армении до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 1339 человек, из них 580 человек вылечились, 22 скончались.
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