Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса. Это свойство объясняет его размер, заявил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом. Отрывок из его выступления публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

"Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют", - сказал ученый.

Ранее Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, заявил, что иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. По его словам, подобная гиперреакция иммунитета - так называемый цитокиновый шторм - может привести к "опасным состояниям, вплоть до реанимации".