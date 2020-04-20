США продлили закрытие границ с Канадой и Мексикой

Власти Соединенных Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в уведомлении, обнародованном в понедельник Центром по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в этом документе, который был размещен в электронном виде в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, срок действия решения истекал 20 апреля. "Данное распоряжение <...> остается в силе до 23:59 по времени восточного побережья США 20 мая 2020 года", - говорится в уведомлении.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано почти 760 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.