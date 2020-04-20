Ресторанное объединение США просит власти выделить 240 миллиардов помощи

Ведущее ресторанное лобби-объединение США обратилось в Конгресс с просьбой предоставить федеральную помощь в размере 240 миллиардов долларов, заявив, что индустрия пострадала сильнее, чем кто-либо другой, и нуждается в специальном фонде для предотвращения катастрофы, пишет MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным Национальной ассоциации ресторанов (NRA), четыре из десяти ресторанов закрыты - некоторые навсегда - и восемь миллионов сотрудников уже уволены или отправлены в отпуск. Это составляет две трети всех рабочих мест в ресторанах в Соединенных Штатах.

По оценкам торговой группы, в марте продажи в ресторанах упали на 30 миллиардов долларов, а в апреле они могут потерять до 50 миллиардов.

"У каждой модели ресторана, от любимой закусочной до любимого независимого ресторана до известной сети, неопределенное будущее, поскольку экономический ущерб разрушает отрасль, которая приносит лишь незначительную прибыль даже в лучшие времена", - написал Шон Кеннеди, исполнительный вице-президент NRA по связям с общественностью, лидерам парламента.

Рестораны являются одним из крупнейших работодателей в США, где было трудоустроено более чем 12,2 миллиона работников до начала пандемии. По оценкам NRA, занятость составила более 15,5 миллионов человек, включая работников гостиниц, спортивных объектов и других мест, где подают еду.

Кеннеди сказал, что популярная правительственная программа защиты заработных плат для помощи малым предприятиям слишком ограничена для большинства ресторанов. Кредиты предоставляются только на восемь недель с момента их выдачи и требуют, чтобы предприятия тратили не менее 75% кредитных средств на заработную плату.

В NRA заявили, что ресторанам понадобятся кредиты на более длительный период, начиная с момента, когда им будет разрешено открыться, и им нужно больше гибкости в том, как они используют деньги.

По словам представителей торговой группы, около 60% из 6,5 тысяч опрошенных владельцев ресторанов заявили, что действующие федеральные чрезвычайные меры не помогут им удержать сотрудников на зарплате во время кризиса.

Программа малого бизнеса, со своей стороны, уже исчерпала первоначальный объем в 250 миллиардов долларов, и Конгресс ведет переговоры о том, чтобы более чем удвоить эти средства. Окончательное голосование ожидается на этой неделе.

Предполагая, что экономика начнет постепенно открываться к июню, NRA оценивает общие потери ресторанов в 240 миллиардов долларов к концу года.

Конгресс уже принял меры по спасению для авиационной отрасли, а также малого бизнеса, и может появиться больше отраслей, включая гостиничный и туристический бизнес, которым будет выделена помощь. Государственные и местные органы власти также просят огромные дозы федеральной помощи, чтобы компенсировать разрушающиеся бюджеты и отсутствие налоговых поступлений.