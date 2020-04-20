Евросоюз и Лондон начали второй раунд переговоров об отношениях после Brexit

Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров об отношениях между Брюсселем и Лондоном после выхода королевства из состава сообщества (Brexit).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Сегодня в формате видеоконференции начался второй раунд переговоров. Мы должны двигаться вперед по всем направлениям: наша цель - добиться ощутимого прогресса к июню", - написал он в своем Twitter, добавив, что в пятницу проинформирует журналистов по начавшимся переговорам.

Предстоящие консультации состоятся впервые после того, как у Барнье 19 марта был выявлен коронавирус. ЕС и Великобритания должны завершить переговоры о будущем соглашении до конца этого года, несмотря на пандемию вызванного коронавирусом заболевания. Ближайшие раунды дискуссий пройдут в формате видеоконференций.

Контакты между Брюсселем и Лондоном продолжались и в период заболевания Барнье. В начале апреля состоялась серия консультаций команд переговорщиков по некоторым техническим вопросам. Представитель Еврокомиссии также провел консультации с британским переговорщиком Дэвидом Фростом.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это