Грузия может продлить запрет на вождение автомобилей

Смогут ли легковые автомобили вернуться на дороги Грузии, станет известно 21 апреля, а до вторника включительно передвижение машин в стране запрещено, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации правительства, передает Day.Az.

Вопрос о том, будет ли продлена данная мера, будет вынесен на заседании координационного совета.

Общественность будет проинформирована об этом сразу после принятия решения.

Пока же администрация правительства призывает всех граждан принять к сведению сроки действия запрета.

Напомним, что с 17 апреля в Грузии запретили передвижение на легковых автомобилях в целях ограничения распространения коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране введено чрезвычайное положение, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.