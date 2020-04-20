https://news.day.az/world/1226137.html Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 180 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 180 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 181 228 при суточном приросте в 2 256 новых случаев.
Об этом сообщил в понедельник Департамент гражданской защиты республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 454 человек, общее число летальных исходов достигло 24 114.
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