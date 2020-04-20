Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 180 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 181 228 при суточном приросте в 2 256 новых случаев.

Об этом сообщил в понедельник Департамент гражданской защиты республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 454 человек, общее число летальных исходов достигло 24 114.