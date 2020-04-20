В России продлят режим изоляции

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.

О таком решении сообщили РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседников издания, на данный момент это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей, который обсуждается на высшем уровне. Другой сценарий подразумевает продление режима нерабочих недель до середины мая.

Кроме того, существует вероятность, что, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться негативно, самоизоляцию продлят до 1 июня, уточнил один из источников.