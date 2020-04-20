В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 123 человека

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 123 человека, общее число жертв заболевания достигло 2140.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 90 980, за прошедшие 24 часа 4 674 теста на наличие вируса дал положительный результат.