https://news.day.az/world/1226158.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 123 человека
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 123 человека
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 123 человека, общее число жертв заболевания достигло 2140.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 90 980, за прошедшие 24 часа 4 674 теста на наличие вируса дал положительный результат.
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