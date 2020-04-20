Найден устраивающий всех способ исполнить сделку ОПЕК+

Минэнерго и российские нефтяные компании нашли устраивающий всех способ распределить квоты по сокращению в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в отрасли, передает Day.Az

Подробности по квотам они не раскрыли, но подчеркнули, что Россия исполнит сделку в полном объеме, то есть сократит суммарную добычу до уровня 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что нефтяники не могут договориться о размере сокращения, так как для многих компаний ограничение добычи означает потерю месторождений. В ряде случаев восстановить законсервированную добычу невозможно технически.

Reuters утверждало, что российское ведомство предложило сокращение, пропорциональное доле на рынке - примерно на 20 процентов, но источники ТАСС опровергли эту информацию.

Суммарное сокращение добычи, о котором 23 страны договорились 12 апреля, должно составить 9,7 миллиона баррелей. По оценкам экспертов, такого объема не хватит, чтобы снять дисбаланс спроса и предложения.

В связи с тем, что страны вне ОПЕК+ до сих пор не взяли на себя каких-либо обязательств, стоимость нефти продолжает падать. В частности, майские фьючерсы американского сорта WTI рухнули ниже 10 долларов за баррель до минимума с середины 1980-х годов. Отдельные техасские компании вынуждены отдавать сырье по два доллара.