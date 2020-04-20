https://news.day.az/world/1226160.html В Турции вновь введут комендантский час
В Турции вновь введут комендантский час
Правительство Турции планирует ввести комендантский час с 23 по 26 апреля из-за коронавирусной пандемии в 31 провинции страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы планируем ввести комендантский час с 23 по 26 апреля в 31 провинции", - сказал Эрдоган.
Отметим, что в Турции общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 90 980 человек, 2140 человек скончались.
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