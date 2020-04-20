https://news.day.az/world/1226165.html Цена нефти WTI опустилась до $0,01
Цена нефти WTI опустилась до $0,01
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель.
Об свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 21:56 баку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Июньский фьючерс сорта WTI теряет 12,4% и торгуется на отметке $21,92 за баррель.
Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $2 за баррель. Часом ранее цена спустилась до $1,02 за баррель, рухнув на 94,4%.
По состоянию на 20:37 майский фьючерс нефти WTI торговался на уровне $1,44 за баррель, что на 92,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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