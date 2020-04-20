Число умерших с коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч

Более 20 тыс. человек, заразившихся новым коронавирусом, умерли во Франции с начала эпидемии.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня страна перешагнула символический, но очень важный порог в 20 тыс. смертей, - заявил он. - К настоящему моменту во Франции насчитывается 20 255 умерших от COVID-19".

Он добавил, что среди жертв коронавируса 12 513 ушли из жизни в больницах (444 за сутки) и 7 752 - в социальных и социально-медицинских учреждениях, в том числе в домах престарелых. В общей сложности за 24 часа количество умерших увеличилось на 547 человек.

По данным агентства Sante publique France при Минздраве, во Франции, включая заморские территории, было подтверждено 114 657 случаев заражения коронавирусом. Число пациентов в больницах сократилось на 26, сейчас госпитализированы 30 584 человека (всего более 81 тыс. госпитализаций с начала эпидемии).

"На всей территории наблюдается снижение числа пациентов в реанимации, однако оно остается по-прежнему высоким", - добавил Саломон. По его словам, сейчас в тяжелом состоянии находятся 5 683 человека, что на 61 меньше, чем днем ранее. С 1 марта 37 457 человек были выписаны из больниц и считаются излечившимися.