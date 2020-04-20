В ВОЗ заявили о необходимости усиления системы здравоохранения

Быстрое снятие карантина и режима самоизоляции может привести к новому росту заболеваемости, поэтому необходимо инвестировать в альтернативы карантину и усиливать систему здравоохранения, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

Об этом сообщил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все время говорим о системах искусственной вентиляции легких - конечно же, они исключительно важны, но нам необходимо говорить и о карантинных структурах, нам нужно говорить об эпиднадзоре, основанном на уровне сообщества. Нам необходимо инвестировать в альтернативы карантину. Нам нужно усиливать систему здравоохранения в то же время для того, чтобы трагедия, с которой мы сейчас столкнулись, больше никогда не повторилась", - сказал он, отвечая на вопрос портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По его словам, заболевание изначально не было сдержано таким образом, чтобы защитить больницы от чрезмерной нагрузки, поэтому медицинские учреждения сейчас испытывают значительное давление. "Поэтому сейчас больницы просто переполнены. Очень многие операции были отменены, но опять-таки это операции, которые могли быть перенесены. Операции, в которых есть необходимость, химиотерапия, иммунизация - все это продолжается, и никто этого не отменяет", - пояснил Райан.

Эксперт ВОЗ отметил, что необходимо также поддерживать сейчас социальную дистанцию, избегать контактов, соблюдать гигиенические меры, а также "идентифицировать случаи, изолировать случаи, обеспечивать лечение, обеспечивать карантин".

"Мы будем работать со странами, мы будем оказывать поддержку, мы будем внедрять эти системы, развертывать системы. И мы сейчас видим, что сейчас уже многие страны движутся единым фронтом по направлению к реализации вышеупомянутых целей. Если мы это будем делать, то больничные койки освободятся, люди снова смогут вернуться в поликлиники и в больницы, назначить встречу с врачом, если это необходимо", - отметил Райан.