Иран снимает введенные из-за коронавируса ограничения

Большинство ограничений, введенных в Иране в связи с коронавирусом, прекратили свое действие 20 апреля. Снятие запретов началось 11 апреля и проходило в несколько этапов. Эпидемия еще не побеждена, но идет на спад, а на смену карантину приходят новые правила социального дистанцирования.

Улицы иранской столицы наполнены пешеходами и автомобилями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Людей в разы больше, чем было две недели назад, хотя до привычного Тегерана еще далеко. Многие прогуливаются по городу и сидят на лавочках.

Чтобы начать постепенно снимать ограничения, власти разделили все виды профессиональной деятельности на три группы - низкий, средний и высокий риск распространения коронавируса. Первая категория бизнеса вернулась к работе 11 апреля по всей стране, кроме Тегерана. Поскольку столица в последние недели считалась главным очагом эпидемии, послабления начали действовать здесь только 18 апреля.

20 апреля был принят новый пакет мер. Теперь к работе вернулись те виды бизнеса, которые подпадают под вторую категорию - средний риск распространения коронавируса. С понедельника открыты строительные магазины, сувенирные лавки, фотосалоны, бутики одежды, автосервисы. Аптеки и супермаркеты, в свою очередь, не переставали обслуживать клиентов даже на пике эпидемии.

Торговые центры и базары тоже работают, но по укороченному графику - до 18:00. Закрытыми остаются рестораны, спортивные клубы и некоторые другие общественные заведения. Фактически открылись и многие кафе, но только в режиме работы навынос.

Кроме того, 20 апреля введено еще одно важное послабление: снят запрет на передвижение между городами на личном транспорте. Правда, власти призывают граждан не спешить с поездками. "После снятия ограничений на шоссе "Хараз" резко возросло количество автомобилей. Мы просим жителей Тегерана воздержаться от поездок в [расположенную на севере страны] провинцию Мазендаран, даже если у вас там виллы или частные дома", - заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Ирадж Харирчи.