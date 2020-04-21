Названо условие завершения пандемии коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса.

Его слова приводит "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ершов отметил, что пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80 процентов популяции. По его словам, здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Он добавил, что они тем самым способствуют созданию коллективного иммунитета. "С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, а с другой - очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронических больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки", - пояснил вирусолог.

Ученый добавил, что, если коронавирусом не заразится большинство населения, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии.

Ранее Ершов рассказал о бессимптомных носителях коронавируса. По его словам, распространяя инфекцию, такие люди делают то, что должна делать вакцина. "Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Это процесс хорошо известный среди вирусных инфекций", - пояснил он.