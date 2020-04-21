Граница между США и Канадой будет закрыта еще на месяц
Власти Мексики и США пришли к соглашению о продлении на 30 дней запрета на "не жизненно важные" поездки через сухопутную границу двух стран в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают американские СМИ.
О таком закрытии границы изначально было объявлено 20 марта. Предполагалось, что эта мера будет действовать 30 дней.
Граница между США и Канадой также будет закрыта еще на 30 дней, отмечается в сообщениях.
В США с начала вспышки зарегистрировано 770 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. человек скончались. В Мексике за время пандемии заболело около 8,2 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 686 случаях.
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