Граница между США и Канадой будет закрыта еще на месяц

Власти Мексики и США пришли к соглашению о продлении на 30 дней запрета на "не жизненно важные" поездки через сухопутную границу двух стран в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают американские СМИ.

О таком закрытии границы изначально было объявлено 20 марта. Предполагалось, что эта мера будет действовать 30 дней.

Граница между США и Канадой также будет закрыта еще на 30 дней, отмечается в сообщениях.

В США с начала вспышки зарегистрировано 770 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. человек скончались. В Мексике за время пандемии заболело около 8,2 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 686 случаях.