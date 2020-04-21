https://news.day.az/world/1226199.html У китайских врачей, чуть не погибших от коронавируса, почернела кожа
У китайских врачей, чуть не погибших от коронавируса, почернела кожа
Китайские врачи, чуть не погибшие от коронавируса, обнаружили, что их кожа почернела.
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг заразились вирусом во время лечения пациентов в Центральной больнице Уханя в январе этого года. Только лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) помогло им справиться с болезнью и прийти в сознание.
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре