Еще 29 человек с коронавирусом умерли в Москве

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в столице умерли 233 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз "Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что среди сопутствующих заболеваний у пациентов - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо из них страдали сахарным диабетом.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу", - добавили в оперштабе.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.