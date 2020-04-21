Основная борьба против коронавируса еще впереди

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

В последнее время ряд стран ставят под сомнение эффективность ВОЗ. Наиболее резкую позицию по этому вопросу занимают США, приостановившие финансирование организации на время проведения расследования. Его цель - определить, насколько эффективно ВОЗ справилась с ситуацией с коронавирусом.