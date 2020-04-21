На Сицилии проснулся вулкан Этна

В Италии опять проснулся знаменитый на весь мир вулкан Этна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, из юго-восточного кратера потекли потоки раскаленной лавы, а столб дыма и пепла достигал нескольких километров в высоту. Сейчас специалисты наблюдают за активностью вулкана. Власти приняли решение пока не эвакуировать жителей близлежащих поселений.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе, который расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании.Последний раз сильное извержение произошло в декабре 2015 года, когда центральный кратер вулкана выбросил фонтан лавы на километровую высоту. Это извержение стало самым мощным за последние 20 лет.