https://news.day.az/world/1226213.html Швеция все еще не вводит ограничения из-за COVİD-19: вирусологи требуют радикальных мер - ВИДЕО
Швеция все еще не вводит ограничения из-за COVİD-19: вирусологи требуют радикальных мер - ВИДЕО
Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к двум с половиной миллионам человек.
Тем не менее, в ряде стран постепенно ослабляют карантинные меры. В Италии, например, открываются книжные магазины. Снимают некоторые ограничения и в Дании, Норвегии, Польше и Израиле. А в Швеции ограничительные меры не вводили и вовсе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
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