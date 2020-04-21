Швеция все еще не вводит ограничения из-за COVİD-19: вирусологи требуют радикальных мер

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к двум с половиной миллионам человек.

Тем не менее, в ряде стран постепенно ослабляют карантинные меры. В Италии, например, открываются книжные магазины. Снимают некоторые ограничения и в Дании, Норвегии, Польше и Израиле. А в Швеции ограничительные меры не вводили и вовсе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.