В Израиле установили кабинки для быстрого теста на коронавирус

Израильский Минздрав тестирует использование экспресс-кабинок для выявления COVID-19 в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, медицинский работник берет мазок у желающих, находясь за защитным стеклом небольшого киоска. После взятия образца он стерилизует перчатки и переходит к следующему пациенту. Результаты теста приходят пациенту на электронную медицинскую карту.

Директор по связям с общественностью компании "Маккаби" Идо Хадари сказал, что кабинка позволяет проводить тесты быстрее, обеспечивая при этом безопасность как для медработника, так и для пациента.

По состоянию на воскресенье Министерство здравоохранения Израиля подтвердило 13 362 случая инфицирования и 171 случай смерти от COVID-19.