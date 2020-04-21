Евросоюз попросят выделить 1,5 трлн. евро на борьбу с последствиями пандемии

Евросоюз должен выделить полтора триллиона евро на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с таким предложением на предстоящем саммите лидеров стран ЕС может выступить премьер-министр Испании Педро Санчес, - пишет El Pais.

Такую же сумму называет еврокомиссар Паоло Джентилони, говоря о необходимых тратах на спасение экономики и на здравоохранение. Страны Еврозоны уже договорились о выделении полумиллиарда евро в фонд ЕС. По словам Джентилони, эти деньги необходимо немедленно направить на нужды медицины и на поддержку малого и среднего бизнеса и прямо сейчас надо решать вопрос ещё примерно о триллионе евро.

Обсуждаемый план преодоления кризиса, спровоцированного коронавирусной пандемией, включает и выпуск так называемых "коронабондов", обязательства по которым страны Еврозоны солидарно разделят между собой. Против этой инициативы выступили, в частности, Германия и Нидерланды.

В преддверии саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь призвала европейские страны преодолеть разногласия и объединить усилия в борьбе с кризисом.