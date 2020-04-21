https://news.day.az/world/1226220.html В Тайване защитные маски теперь продаются в автоматах - ВИДЕО
В Тайване защитные маски теперь продаются в автоматах - ВИДЕО
В Тайване защитные маски теперь продаются в автоматах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, первая такая машина установлена в окружном Центре здравоохранения в Тайбэе, и туда сразу же выстроилась очередь. За первые два дня автомат продал 2500 масок.
Власти города утверждают, что таким способом хотя сэкономить время и здоровье врачей и фармацевтов.
Однако дефицит защитных средств никуда не делся, и потому покупатель должен предоставить разрешение на покупку в электронной форме. Каждому гражданину Тайваня позволено приобрести набор из 9 масок раз в две недели.
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