Врачи в Армении массово заразились коронавирусом

В инфекционной больнице Гюмри лечение проходят 20 сотрудников Мараликского центра здоровья, в том числе и директор учреждения. У одного врача и медсестры диагностирована двусторонняя пневмония.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом призналась Анушик Овсепян - директор центра, деятельность которого прекращена на две недели.

По словам Овсепян, в эти дни она себя неважно чувствовала - ощущалась слабость. Такие симптомы были и у других сотрудников, но когда заподозрили распространение коронавируса в клинике было уже поздно.

"Не думали, что у нас будут случаи заражения среди местных, что вирус будет у обратившихся к нам пациентов и инфекция охватит всех в медцентре", - рассказала директор центра.