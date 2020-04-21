Все страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса
Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе председателя ГА ООН, резолюция была принята в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения.
В тексте документа Генассамблея призывает "все государства-члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19".
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