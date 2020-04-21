https://news.day.az/world/1226243.html Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал американский лидер.
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