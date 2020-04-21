Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал американский лидер.