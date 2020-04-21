В Японии 70 компаний объявили о банкротстве в связи с пандемией

Число объявивших о банкротстве предприятий Японии, которые в качестве причины прекращения деятельности назвали ущерб от распространения нового коронавируса, достигло 70. Об этом во вторник сообщило Японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, большинство из этих компаний работали в сфере туризма и общепита. Накопленные ими во время пандемии долги достигли в общей сложности 10 млн иен. 8 апреля сообщалось о 42 обанкротившихся из-за коронавируса японских компаниях.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии приблизилось к 12 тыс., 235 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 276 летальных исходов.