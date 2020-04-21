Nissan отправит в отпуск около 15 тыс. своих сотрудников из-за пандемии

Руководство японской автомобилестроительной корпорации Nissan приняло решение отправить в оплачиваемый отпуск около 15 тыс. своих работников в связи с распространением нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указанные сотрудники Nissan не будут посещать рабочие места с 27 апреля по 1 мая. Как отмечает агентство, в отпуск уйдут специалисты отдела менеджмента и технической разработки, занятые на нескольких расположенных в Японии заводах компании.

7 апреля Kyodo сообщило, что Nissan может сократить около 10 тыс. рабочих мест на своих заграничных предприятиях в связи с приостановкой на них производства из-за распространения коронавируса.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии приблизилось к 12 тыс., 235 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 276 летальных исходов.