https://news.day.az/world/1226251.html Число жертв COVID-19 в мире превысило 170 тысяч человек
Число жертв COVID-19 в мире превысило 170 тысяч человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч, выявлено почти 2,5 миллиона случаев заражения, вылечились более 645 тысяч человек.
Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно последним данным (на 04.55 по бакинскому времени), число зараженных в мире составляет 2 473 209, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 170 042 человека. Число выздоровевших превысило 645 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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