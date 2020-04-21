Число жертв COVID-19 в мире превысило 170 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч, выявлено почти 2,5 миллиона случаев заражения, вылечились более 645 тысяч человек.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последним данным (на 04.55 по бакинскому времени), число зараженных в мире составляет 2 473 209, жертвами коронавирусной инфекции стали уже 170 042 человека. Число выздоровевших превысило 645 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.