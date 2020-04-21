Умер режиссер «Тома и Джерри»

Иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей "Тома и Джерри" Джин Дейч умер в Праге. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет.

Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала "Том и Джерри", а также работал над мультсериалом "Морячок Папай". Помимо этого, он создал мультфильмы "Манро" и "Нудник", а также мультсериал "Том Тэррифик". Короткометражный "Манро", вышедший в 1960-м, получил премию "Оскар".