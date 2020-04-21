Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в Японии

Мужчина захватил в заложники несколько человек в одном из ресторанов японской префектуры Фукуи. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В полицию поступило сообщение, что в ресторан ворвался вооруженный ножом мужчина и устроил разбирательство с сотрудниками. По предварительным данным, злоумышленник является бывшим сотрудником заведения.

Сейчас мужчина забаррикадировался в ресторане. Отмечается, что среди захваченных есть двое детей в возрасте трех и шести лет.