https://news.day.az/world/1226256.html Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в Японии
Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в Японии
Мужчина захватил в заложники несколько человек в одном из ресторанов японской префектуры Фукуи. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В полицию поступило сообщение, что в ресторан ворвался вооруженный ножом мужчина и устроил разбирательство с сотрудниками. По предварительным данным, злоумышленник является бывшим сотрудником заведения.
Сейчас мужчина забаррикадировался в ресторане. Отмечается, что среди захваченных есть двое детей в возрасте трех и шести лет.
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