Главные святыни ислама останутся закрыты в Рамазан

Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей сообщило, что две главные исламские святыни - Большая мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине в месяц поста Рамазан останутся закрытыми, редает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19. Власти королевства объяснили, что эта мера вынужденная, но когда она будет отменена - пока не известно, передает ТАСС.

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Правоверные совершают там пятикратный намаз и таравих - специальную молитву, которая выполняется только в Рамазан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари. В этом году в большинстве стран Ближнего Востока месяц поста наступает 24 апреля.