Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 408

В Грузии число зараженных коронавирусом (COVID-19) достигло 408.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 4779 человек, на стационарном лечении - 561 человек. 95 человек вылечились, 4 человека скончались.

Отметим, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.