https://news.day.az/world/1226282.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 408
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 408
В Грузии число зараженных коронавирусом (COVID-19) достигло 408.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 4779 человек, на стационарном лечении - 561 человек. 95 человек вылечились, 4 человека скончались.
Отметим, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре