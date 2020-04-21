https://news.day.az/world/1226299.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии (регион Кахети) произошло землетрясение силой 4,1 балла.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Национальный сейсмологический мониторинговый центр Грузии.
Отмечается, что эпицентр землетрясения, произошедшего в 10:02 по местному времени, находился недалеко от населенного пункта Гурджаани.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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