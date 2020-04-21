В Грузии произошло землетрясение

В Грузии (регион Кахети) произошло землетрясение силой 4,1 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Национальный сейсмологический мониторинговый центр Грузии.

Отмечается, что эпицентр землетрясения, произошедшего в 10:02 по местному времени, находился недалеко от населенного пункта Гурджаани.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.