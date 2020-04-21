https://news.day.az/world/1226308.html Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 6000
Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 6000
За последние сутки в Украине завиксировано 415 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Украины.
Отмечено, что число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 6125 человек, из них 367 выздоровели, 161 человек скончался.
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