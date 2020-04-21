Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 6000

За последние сутки в Украине завиксировано 415 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Украины.

Отмечено, что число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 6125 человек, из них 367 выздоровели, 161 человек скончался.