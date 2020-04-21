https://news.day.az/world/1226319.html Власти Гонконга продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом
Власти Гонконга продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом
О продлении связанных с распространением коронавируса ограничений на 14 дней объявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Эти ограничения предусматривают запрет на мероприятия и собрания с участием более четырех человек, закрытие игровых центров, тренажерных залов, кинотеатров и других мест развлечений, на неопределенный срок ограничено прибытие в Гонконг иностранцев.
Ограничения на две недели были введены изначально 29 марта.
С января в Гонконге зафиксировано 1 тыс. 25 случаев заражения коронавирусом при четырех случаях летального исхода.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре