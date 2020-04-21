Американцы взбунтовались против карантина

В Соединенных Штатах, которые стали мировым лидером по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса, прошли массовые протесты против карантина. Накануне Дональд Трамп призвал снять ограничения в ряде штатов. На следующий день митингующие вышли на улицы и потребовали отмены режима самоизоляции, который негативно сказывается на экономике страны и финансовом благополучии народа.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как американцы рвутся на волю.