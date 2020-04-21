https://news.day.az/world/1226347.html Американцы взбунтовались против карантина - ФОТО
Американцы взбунтовались против карантина - ФОТО
В Соединенных Штатах, которые стали мировым лидером по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса, прошли массовые протесты против карантина. Накануне Дональд Трамп призвал снять ограничения в ряде штатов. На следующий день митингующие вышли на улицы и потребовали отмены режима самоизоляции, который негативно сказывается на экономике страны и финансовом благополучии народа.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как американцы рвутся на волю.
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